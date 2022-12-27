Служба спасения Саратовской области получила снегоболотоход «Енисей»

Спецтехника

Сегодня, 27 декабря, в День спасателя Служба спасения Саратовской области получила новые спецмашины, о чем сообщает пресс-служба главы региона.

В регион поступил снегоболотоход «Енисей». Он предназначен для эвакуации людей из районов, отрезанных снегом или паводком. На нем можно доставить в отдаленные районы медицинских работников или предметы первой необходимости.

Отряд тяжелой техники для расчистки дорог получил прицеп-трал для перевозки специальных машин. Саратовские спасатели также получили специальный автомобиль повышенной проходимости, два снегохода, водолазную станцию, водолазные костюмы и другую экипировку.

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