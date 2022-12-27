Бывший министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал возглавила предуниверсарий в Саратове.

Светлана Бакал стала директором Лицея-интерната №64 в Саратове, где, по инициативе Вячеслава Володина с 2020 года действует предуниверсарий.

Ранее директором учреждения был Роман Овсенев – учитель истории и победитель городского и областного конкурсов «Учитель года-2013».

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