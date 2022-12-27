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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:36

Саратовцы сообщают о пробках на 50 Лет Октября из-за «ямочного ремонта»

Роман Хвалин
КП-Саратов

КП-Саратов

Фото: Наталия Калинина

Жители Саратова жалуются в соцсетях на тяжелые дорожные заторы из-за укладки асфальта в районе 1-ой Дачной.

Так, согласно сервису Яндекс.Пробки, проспект 50 Лет Октября перегружен в обе стороны. Из города стоит и Большая Горная от рынка Привоз, сам проспект забит до поворота на Техническую.

В сторону центра проспект 50 Лет Октября перекрыт от 2-ой Дачной до пересечения с Волгоградской.

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