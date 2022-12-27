На пожаре в саратовских Озинках пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС

Вчера, 26 декабря, на пожаре в доме в Саратовской области пострадала 58-летняя женщина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Около двух часов дня в поселке Озинки на улице Степана Разина горел жилой дом, в одной из комнат воспламенились вещи. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

По предварительной информации, виновницей пожара стала женщина – супруга хозяина дома, она была неосторожна с огнем. Она же и пострадала, получив отравление угарным газом, ее госпитализировали.

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