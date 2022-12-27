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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:56

В Саратове из-за ремонта на несколько дней закроют железнодорожный переезд

Роман Хвалин

В Ленинском районе Саратова на двое суток закроют железнодорожный переезд, сообщает пресс-служба ПривЖД.

Из-за работ по ремонту с полуночи 27 декабря по полночь 29 декабря будет закрыто движение через переезд на 16-ом км перегона «Курдюм-Липовский». Водителям предложен объезд – на 21-ом км того же перегона под путепроводом.

— Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки. — написала пресс-служба ПривЖД.

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