В Саратове окончательно принято решение о повышении платы за проезд в общественном транспорте

Фото: Архив КП

Плата за проезд в городском электротранспорте Саратова вырастет с 1 января нового 2023 года. Это решение приняли депутаты Саратовской областной думы на сегодняшнем внеочередном заседании.

Тариф составит 27 рублей по безналичному расчету и 30 рублей по наличному, вместо 25 и 29 рублей сейчас соответственно.

Перед проведением голосования перед депутатами выступил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при мэрии Саратова Александр Гусев. Чиновник заявил, что даже в случае одобрения повышения платы за проезд, плата за проезд останется ниже, чем в соседних регионах. Гусев также напомнил, что жители области все еще могут сэкономить, покупая проездные билеты.

Чиновнику оппонировали коммунисты, так, депутат Евгений Алай предложил увеличить компенсацию перевозчикам за проезд в транспорте льготников и не повышать тариф.

– Повышение цен в настоящий момент не очень будет приятно для наших граждан. – пояснил Алай.

Поддержал коллегу и парламентарий от КПРФ Владимир Новиков, он отметил, что сейчас «не самое удобное время, чтобы повышать тариф у такого значимого перевозчика как СГЭТ»

В ответ Гусев напомнил, что вопрос о пересмотре компенсаций уже рассматривается правительством, а депутат от «Единой России» Алексей Аксенов заявил, что повышение тарифа не станет серьезным увеличением затрат для жителей губернии и предложил экономить на поездках, покупая проездные билеты.

В итоге депутаты большинством голосом приняли решение о повышении тарифа.

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