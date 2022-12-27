Балашовец ночью с кирпичом «зашел» в «Пятерочку» ради выпивки и сигарет – объявлен приговор

Фото: Архив КП
В Балашове Саратовской области осудили местного жителя за попытку кражи в «Пятерочке», сообщает пресс-служба Балашовского райсуда.
Ночью 22 ноября балашовец решил выпить и разбил кирпичом окно магазина и пролез внутрь. В «Пятерочке» мужчина набрал себе алкоголя, еды и сигарет – добычу он сложил в пакеты и собирался уйти, но его задержали прибывшие на место по сигнализации охранники.
Позже на мужчину завели уголовное дело о попытке кражи, он признал вину и возместил часть суммы ущерба «Пятерочке» – 4,5 тысяч рублей, вернув часть товаров. Магазин оценил ущерб в 5,2 тысячи рублей.
Суд приговорил жителя Балашова к 250 часам обязательных работ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.