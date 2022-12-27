Саратовская область опередила Волгоград и Пензу в итоговом рейтинге РИА за 2022 год

Фото: РИА Новости

Эксперты агентства РИА Рейтинг представили итоговый рейтинг уходящего года.

Итоговый рейтинговый балл в исследовании высчитывается как среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в следующих рейтингах, выпущенных в 2022 году.

Рейтинг составлялся на основании ключевых рейтингов регионов, которые в уходящем году подготовило РИА Новости. Учитывались данные исследований о качестве жизни, социально-экономического положения, а также состоянию рынка труда, развитию науки и производства в регионе, популярности ЗОЖ в субъекте и материальному благополучию населения.

Саратовская область набрала 51,4 балл из 100 возможных и заняла 31 место среди 85 субъектов страны, в которых проводилось исследование. Это лучше прошлогодних показателей: в 2021 году область заняла 34 место, набрав 45,7 балла.

В 2022 губерния ненамного опередила соседние регионы – Волгоград и Пенза заняли 32 и 33 строчки соответственно. Другие наши ближайшие соседи поднялись выше, Ульяновск (26 место) и Самара (9 место).

В лидерах итогового годового рейтинга снова оказались возглавлявшие таблицу по исследованию прошлого года Москва и Санкт-Петербург, они набрали более 80 баллов. В топ-10 также оказались Московская область, Татарстан, ХМАО и ЯНАО, а также Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области.

Последние пять мест получили Забайкалье, Алтай, Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия, еврейская АО и Тыва. Исследование не проводилось в вернувшихся в состав России в этом году четырех регионах – Херсонской и Луганской областей, а также ЛНР и ДНР.

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