При пожаре в деревянном доме в Саратове мужчина получил ожоги рук и лица

Вчера вечером, 27 декабря, 44-летний саратовец получил ожоги при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Так, примерно в 22:20 загорелся частный дом на 3-ем Цементном проезде, прибывшие пожарные боролись с возгоранием на 35 квадратных метрах.

44-летний мужчина получил в пожаре ожоги рук и лица, он объяснил сотрудникам МЧС, что дом загорелся из-за короткого замыкания, эта информация проверяется.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.