В Энгельсе по двум маршрутам в праздники будет ходить новогодний троллейбус

Фото: Администрация ЭМР

В Энгельсе по двум маршрутам, №14 и №109 запущен новогодний троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В праздничном вагоне будут звучать новогодние песни, а водитель и кондуктор работают в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Дети в поездке смогут получить сувениры к празднику и сладости.

Троллейбус под номером будет работать на маршруте до 7 января, 28 и 30 декабря он проедет по энгельсскому маршруту 14 (время отправления 7:08), а по маршруту №109 – 27, 29 и 31 декабря в 8:52, 1 января в 10:39, 2-7 января – в 8:52.

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