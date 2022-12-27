Во вторник по всей Саратовской области ожидают туман и гололедицу

Сегодня, 27 декабря, в Саратове и по всей губернии прогнозируется облачная с прояснениями погода, все сутки будет наблюдаться туман и гололедица.

В облцентре ночью -2…-4°C, в пригороде возможно до восьми со знаком минус; днем – 1-3 градуса ниже нуля.

По региону ночью от 2 до7 градусов мороза, при прояснениях в Левобережье вероятны заморозки -10…-15°C, днем – от -4°C до одного градуса тепла. Местами в Левобережье завтра днем будет ощутимо холоднее – до -9°C.

Ветер по всей области ожидают северо-восточный, 4-7 метров в секунду.