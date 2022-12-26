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НовостиОбщество26 декабря 2022 16:05

Снегопады придут в Саратовскую область в предновогодние дни

Наталия Калинина

Снегопады придут в Саратовскую область в предновогодние дни. Такой прогноз дают в региональном гидрометцентре.

На этой неделе в районах Левобережья наконец-то ожидаются настоящие зимние морозы. Столбик термометра колеблется от -9 до -14 градусов. В Правобережье ожидаются температуры в диапазоне от нуля до -5 градусов.

В первой половине недели продолжит идти снег, а 28 декабря синоптики прогнозирую настоящий снегопад.

К Новому году в регионе наступит небольшая оттепель.

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