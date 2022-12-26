Сегодня, 26 декабря, в Саратове под вечер без воды остались почти 2 десятка домов, о чем сообщает ООО «КВС».

Повреждение водопровода произошло по адресу проспект 50 лет Октября, 134. Проводятся сварочные работы.

Ориентировочно до полуночи прекращено холодное водоснабжение абонентов на проспекте 50 лет Октября, 128-144.

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