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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:58

Ярмарка на Театральной площади Саратова будет работать три недели с восьми утра и до позднего вечера

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

На Театральной площади Саратова все Новогодние праздники будет проводится масштабная ярмарка. Соответствующее постановление за подписью мэра города Лады Мокроусовой появилось сегодня на портале правовой информации.

Согласно документам, ярмарка будет проводиться с восьми утра до 22:00 ежедневно с 25 декабря до 15 января. В праздничные дни 31 декабря, а также 6 и 7 января, работа ярмарки будет продлена до полуночи.

На площади уже размещены автофургоны и палатки, в которых продается различные товары. ПО распоряжению губернатора области Романа Бусаргина, большая предновогодняя ярмарка будет проведена в каждом из районов губернии.

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