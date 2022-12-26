Военкор Сладков о трагедии в Энгельсе: Украина – не «мальчик для битья», а совокупная прокси-армия НАТО

Военкор Сладков (на фото справа) Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 26 декабря, в Энгельсе Саратовской области российские ПВО на малой высоте отразили атаку украинских беспилотников на аэродром стратегической авиации. При падении обломков дронов погибло трое военнослужащих.

Власти региона и Энгельсского района пообещали оказать всю необходимую поддержку семьям погибших. Это уже вторая атака украинских беспилотников на авиабазу «Энгельс-1» за уходящий месяц – 5 декабря ВСУ уже пытались нанести удар советскими беспилотниками «Стриж», атака также была отражена силами ПВО.

Военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале тезисно привел свои выводы из второй попытки атаки украинских БПЛА по военному аэродрому стратегической авиации в Энгельсе.

– Украина не мальчик для битья. Это совокупная прокси-армия НАТО, воюющая с нами. Левой рукой, с сигарой в зубах, не отвлекаясь от повседневных мыслей этого противника, не победить. – написал военкор, отметив, что Украина легко может быть сокрушена, но для этого «в существующих условиях у нас сделано далеко не все».

– Российский народ подтвердил статус великого народа. Простые люди, на свои личные деньги поддерживают боеспособность и выживаемость нашей армии. И вот очередной щелчок по носу: получайте вторую атаку на аэродром стратегической авиации в Энгельсе. – написал журналист в своем Телеграме, отметив, что для предотвращения таких событий необходима комплексная работа всей государственной системы.

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