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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:05

В Саратове вновь вырастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Наталия Калинина

В Саратове вновь вырастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом было заявлено сегодня, 26 декабря, на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле.

Как сообщил парламентарий Вячеслав Тарасов, стоимость безналичного проезда достигнет 27 рублей (сейчас она составляет 25), а наличного – 30 рублей (сейчас 29).

Вопрос о тарифах рассмотрят на заседании гордумы. Новая стоимость проезда будет установлена с 1 января 2023 года.

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