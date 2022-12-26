В Саратове вновь вырастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом было заявлено сегодня, 26 декабря, на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле.

Как сообщил парламентарий Вячеслав Тарасов, стоимость безналичного проезда достигнет 27 рублей (сейчас она составляет 25), а наличного – 30 рублей (сейчас 29).

Вопрос о тарифах рассмотрят на заседании гордумы. Новая стоимость проезда будет установлена с 1 января 2023 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.