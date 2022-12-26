У саратовца могут отобрать Geely Emgrand за долг в 650 тысяч рублей

Фото: УФССП по Саратовской области

Сотрудники регионального управления службы судебных приставов арестовали пять автомобилей саратовцев за крупные долги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ УФССП по региону.

Приставы провели рейд на Славянской площади Саратова совместно с Госавтоинспекцией на прошлой неделе. Используя систему «Кордон», полицейские и сотрудники УФССП находили налогов и других должников – всего было обнаружено более тридцати нарушителей.

У пятерых из них были арестованы машины за крупные долги – так, водитель Geely Emgrand, задолжавший государству и юрлицу более 650 тысяч, лишился своего авто, его отправили на спецстоянку.

Среди нарушителей оказались и те, кто сразу согласился выплатить все долги после общения с приставами. Женщина за рулем Audi Q5 оплатила все свои долги общей суммой в 300 тысяч рублей, ее примеру последовали еще пятеро нарушителей.

На водителей с более низкими суммами задолженности оформили повестки с требованием явиться в отделение УФССП региона.

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