Фото: Архив КП

В Саратове опубликовали режим работы поликлиник на новогодние каникулы. Учреждения будут работать в режиме «выходного дня». Посетить поликлинику можно будет с 9.00 до 14.00. Вызвать врача на дом можно до 13.00.

Скорая медицинская помощь принимает звонки круглосуточно по номерам 03 (со стационарного телефона) и 103 (с мобильного).

Можно также круглосуточно обращаться на «горячую линию» по вопросам коронавирусной инфекции: 122 с любого телефона или на «горячую линию» Росздравнадзора – 8-800-550-99-03.

В выходные и праздничные дни по вопросам медицинской помощи можно обратиться в региональный минздрав по номерам: 8(845-2) 67-07-02 с 09.00 до 18.00.

С 18.00 принимаются звонки по телефонам оперативного дежурного «Центра медицины катастроф»: 8(845-2) 79-93-12, 79-93-13.

Экстренные службы и учреждения по-прежнему работают круглосуточно.

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