В Саратовской области ищут свидетелей аварии, в которой погиб велосипедист

В Саратовской области правоохранители ищут свидетелей аварии, в которой погиб велосипедист, о чем сообщает ГУ МВД по региону.
Авария произошла в Лысогорском районе 21 июля 2022 года. Около 11:20 на 651 км трассы Р-22 «Каспий» автомобиль Газон Некст сбил 63-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте.
Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Саратовской области просит свидетелей инцидента обратиться по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01, или по адресу: Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 804/4.
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