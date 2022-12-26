В Саратовской области бывшего полицейского осудили за избиение мужчины. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Ершовском районе бывший сотрудник полиции был признан в превышении должностных полномочий. В июле 2022 года он избил задержанного в фойе отдела полиции. 53-летнему мужчине было нанесено несколько ударов. Бывший сотрудник органов мотивировал свои действия тем, что мужчина был неопрятно одет, кричал и не подчинялся.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением специального звания, а также права занимать определенные должности.

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