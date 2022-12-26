Саратовский аэропорт «Гагарин» отменил прямой рейс до египетской Хургады

Фото: Архив КП

Сегодня. 26 декабря, из международного аэропорта «Гагарин» в Саратове должен был вылететь первый рейс нового направления «Саратов-Хургада».

Осуществлять полеты по регулярному новому рейсу должна была авиакомпания Nordwind Airlines, первый рейс по расписанию планировался на сегодня в 02:35. Тем не менее, рейс был отменен по решению Nordwind, о причинах компания не сообщила.

Согласно расписанию на сайте авиагавани, ближайший рейс в египетскую Хургаду запланирован на 4 февраля. В Nordwind Airlines не уточнили, когда полеты могут возобновиться.

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