В Саратовской области власти будут контролировать соблюдение гидами и экскурсоводами законодательства

Мария Усова, генеральный директор "Волга-медиа"

Сегодня, 26 декабря, на заседании Саратовской облдумы парламентарии обсудили законопроект о надзоре властей региона за оказание услуг гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Законопроект призван контролировать соблюдение организациями, ИП и физлицами, которые применяют специальный налоговый режим, требований к законодательству в этой сфере. Речь идет о ряде правовых актов Федерального и регионального значения.

Депутат от «Единой России» и генеральный директор «Волга-медиа» Мария Усова поддержала законопроект, который поскольку он поможет упорядочить туристический бизнес в нашем регионе.

– Считаю, это очень важный закон. Сейчас очень большое число людей, выдающих себя за экскурсоводов и гидов, работает сегодня на рынке. Часто они вводят в заблуждение потребителей конченой услуги.

Данный законопроект повысит качество туристических услуг, предоставляемых гостям нашего региона и коренным жителям области. Законопроект даст потребителям возможность выбирать качественные услуги.

Да, в сфере останется некоторая хаотичность, но в случае оказания некачественных услуг люди будут понимать, по какой причине это произошло, – заявила Усова и призвала коллег по Облдуме также поддержать инициативу.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.

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