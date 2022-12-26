Фото: Соцсети

Саратовцы пожаловались на рекламу наркотиков на здании музея. Сегодня, 26 декабря, об этой проблеме сообщил один из подписчиков Телеграм-канале «ЧП Саратов/Прямой эфир».

Граффити с рекламой «выгодной подработки» появились на зданиях музеев имени Федина и имени Чернышевского, а также здании СарНИИТО, о чем и сообщил подписчик.

Объявления о продаже запрещенных веществ были сделаны с помощью трафарета. Горожане просят наказать нарушителей.

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