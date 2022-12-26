Лада Мокроусова: в Саратовской области перевели в усиленный режим экстренные службы

Совещание в администрации Саратова

В Саратовской области перевели в усиленный режим экстренные службы. Сегодня, 26 декабря, об этом было объявлено на итоговом совещании в администрации Саратова. Мероприятие посвящено вопросам антитеррористической безопасности, на котором присутствовали представители всех ответственных служб и ведомств.

- Необходимо создать безопасные условия во время праздничных мероприятий с участием детей, - заявила Лада Мокроусова.

На случай возникновения нештатных ситуаций аварийно-спасательные службы города и правоохранительные органы переведены в усиленный режим.

Напомним, сегодня ночью военный аэродром «Энгельс-1» был атакован силами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Министерства обороны России.

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