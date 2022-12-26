Лада Мокроусова. Фото: телеграм-канал главы администрации Саратова

Лада Мокроусова утвердила положение о территориальной обороне Саратова. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Согласно документу, подписанному Ладой Мокроусовой, решение принято в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона "О военном положении", федеральных законов "Об обороне", и "О противодействии терроризму" и руководствуясь постановлением суженного заседания администрации МО "Город Саратов" от 19 мая 2021 года № 22п/дсп "О создании штаба территориальной обороны".

Исходя из документа, под "территориальной обороной" подразумевается "система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий на территории города Саратова по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения города Саратова, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности в целях создания благоприятных условий для функционирования указанных объектов и применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований."

К ведению территориальной обороны привлекаются находящиеся или осуществляющие свою деятельность на территории Саратова:

- воинские части ВС РФ;

- специальные формирования федеральных органов исполнительной власти;

- формируемые на военное время соединения и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ;

- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;

- организации независимо от форм собственности;

- подразделения, формируемые военным комиссариатом Саратовской области.

Подготовка к выполнению мероприятий по территориальной обороне осуществляется в мирное время, а непосредственное их выполнение при введении военного положения на территории Саратова.

План выполнения мероприятий утверждается главой Саратова и согласовывается с военным комиссаром области.

При введении военного положения важные объекты подлежат охране, обороне, а также осуществляются мероприятия по созданию и возведению фортификационных сооружений.

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