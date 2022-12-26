Глава Энгельсского района выразил соболезнования семьям погибших на аэродроме военнослужащих

Дмитрий Плеханов

Глава ЭМР Саратовской области Дмитрий Плеханов выразил соболезнования родным и близким погибших военных в сегодняшней трагедии на аэродроме «Энгельс-1». Публикация появилась в Телеграм-канале Плеханова.

– Выражаю искренние соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших сегодня в результате падения обломков беспилотника на военном аэродроме Энгельса. – написал глава Энгельсского района.

Дмитрий Плеханов отметил, что вся необходимая поддержка семьям погибших будет оказана, как уже заявлял ранее губернатор Бусаргин.

Глава Энгельсского района также попросил покровчан и всех жителей области доверять только проверенным и достоверным источникам.

– В связи с происходящими событиями, прошу вас: не распространяйте непроверенную, фейковую информацию в социальных сетях и чатах. – заявил Плеханов.

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