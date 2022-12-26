В Саратовской области зафиксирован 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 26 декабря, за все время в области COVID-19 заболели 301 649 человек, из них 294 965 выздоровело, 86 из которых - за прошедшие сутки.

Больше всего заболевших зафиксировано в Саратове — 41. У одного пациента выявлена пневмония, у остальных - признаки ОРВИ.

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