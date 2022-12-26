Объем валового регионального продукта в Саратовской области за 2022 год впервые превысил триллион рублей

Стоимость всех произведенных товаров и осуществленных услуг в Саратовской области в уходящем году превысил триллион рублей. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил губернатор Роман Бусаргин на заседании облдумы.

В своем выступлении глава региона также добавил, что парламентарии скорректировали бюджет, поправки были внесены, чтобы выделить средства на расселение ветхого жилья. Бусаргин напомнил, что в очереди на новое жилье в регионе стоят семь тысяч человек. По словам губернатора, закупки квартир уже начались, в начале 2023 года переселенцы уже начнут получать ключи от нового жилья.

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