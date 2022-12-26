Роман Бусаргин про сообщения о ночных сиренах в Энгельсе: сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры

Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на сообщения покровчан и целого ряда федеральных медиа о сиренах воздушной тревоги, которые якобы услышали жители микрорайона «Летка».

По сообщению губернатора, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал, информация о возможном инциденте на военном аэродроме сейчас проверяется профильными ведомствами.

– Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. – сообщил Бусаргин.

Губернатор также напомнил об ответственности граждан, интернет-ресурсов и СМИ за распространение заведомо ложной информации.

– Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. – заранее призвал не доверять фейкам Роман Бусаргин.

Напомним, после отраженной 5 декабря этого года ПВО атаки на военный аэродром «Энгельс-1», жители региона столкнулись с массовым распространением фейков, – злоумышленники своими звонками пытались ввести в заблуждение жителей региона, представляясь работниками Роспотребнадзора, ведомству пришлось выступить с опровержением ложной информации.

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