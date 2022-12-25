Саратовцы возмутились появлению «Приоры» с номерами республики Дагестан в самом центре города

Фото: Саратов Онлайн / ВКонтакте
По саратовскому проспекту Столыпина проехалась Lada Priora с дагестанскими номерами. Об этом сообщил сегодня, 25 декабря, один из очевидцев в группе «Саратов онлайн» во «ВКонтакте».
Так, в анонимном посте размещена видеозапись нарушения ПДД серебристой Lada Priora с номерным кодом региона 05 (республика Дагестан). На кадрах машина медленно едет по пешеходной зоне Проспекта в сторону Вольской.
Фото: Саратов Онлайн / ВКонтакте
В дорожной полиции города уже объявили о проведении проверки.
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