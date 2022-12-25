Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 декабря 2022 17:29

Саратовцы возмутились появлению «Приоры» с номерами республики Дагестан в самом центре города

Роман Хвалин
Фото: Саратов Онлайн / ВКонтакте

Фото: Саратов Онлайн / ВКонтакте

По саратовскому проспекту Столыпина проехалась Lada Priora с дагестанскими номерами. Об этом сообщил сегодня, 25 декабря, один из очевидцев в группе «Саратов онлайн» во «ВКонтакте».

Так, в анонимном посте размещена видеозапись нарушения ПДД серебристой Lada Priora с номерным кодом региона 05 (республика Дагестан). На кадрах машина медленно едет по пешеходной зоне Проспекта в сторону Вольской.

Фото: Саратов Онлайн / ВКонтакте

Фото: Саратов Онлайн / ВКонтакте

В дорожной полиции города уже объявили о проведении проверки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.