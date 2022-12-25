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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 14:22

На балаковской торговой базе Lada Priora сбила 44-летнего мужчину

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 24 декабря, в Балаково Саратовской области произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, около 14:30 на территории торговой базы «Кристалл» Lada Priora под управлением 31-летнего водителя сбила 44-летнего балаковца. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

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