На балаковской торговой базе Lada Priora сбила 44-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 24 декабря, в Балаково Саратовской области произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, около 14:30 на территории торговой базы «Кристалл» Lada Priora под управлением 31-летнего водителя сбила 44-летнего балаковца. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

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