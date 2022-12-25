Из-за обрыва проводов в Саратове и Энгельсе троллейбусы отправились на длительный простой

Фото: Архив КП

Сегодня, 25 декабря, в Саратове движение троллейбусов 3 и 16 маршрутов остановилось более, чем на два часа. Об этом сообщили в официальном аккаунте СГЭТ во «ВКонтакте».

Так, из-за обрыва проводов остановилось движение троллейбусов в центральную часть города от остановки «9 линия» на улице Грибова. Сообщение об аварии на сетях было опубликовано в 13:40, СГЭТ сообщил, что на место направлена ремонтная бригада. Восстановить движение удалось только в 16:08.

Позже, в 17:04, «Саратовский городской электрический транспорт» сообщил об остановке движения троллейбусов №109 в Энгельсе от остановки «Петровская/Калинина» в сторону «Тролзы». Движение электротранспорта также было прервано из-за аварии на контактной сети, на момент публикации троллейбусы не ходят более часа, на месте работает ремонтная бригада.

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