В региональном МЧС напомнили саратовцам о плотном тумане и гололедице в ближайшие сутки

Фото: Архив КП

Ночью с 25 декабря на понедельник, 26 декабря, в Саратовской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Так, в Саратове и по всей губернии до середины завтрашнего дня ожидаются метеоявления, соответствующие желтому уровню опасности – туман с видимостью до 500 метров и менее, местами ожидается гололедица.

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