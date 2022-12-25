Из-за аварии на трубопроводе жители двух улиц Саратова до вечера остались без воды

Сегодня, 25 декабря, жители двух улиц в Ленинском районе Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает КВС.

В компании сообщили, что из-за повреждения трубопровода на 1-ой Прокатной, 19 без холодной воды остались жители домов под номерами с 19 по 25 на самой 1-ой Прокатной и в доме по адресу Измайлова, 2.

Коммунальщики надеются завершить ремонт и вернуть воду в указанные дома к 20 часам сегодня.

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