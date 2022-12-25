В Саратове пьяный мужчина избил реаниматолога – у фельдшера скорой сотрясение мозга

Фото: Архив КП

В Саратове пьяный мужчина напал на фельдшера-реаниматолога. О происшествии сообщил сегодня, 25 декабря, министр здравоохранения Олег Костин в своем Телеграм-канале.

Как уточнил чиновник, нападение произошло вчера, 24 декабря, около 21:10 в доме по адресу Мичурина, 96. На 40-летнего фельдшера с кулаками набросился пьяный мужчина и несколько раз ударил реаниматолога по голове.

На место оперативно прибыли полицейские. Как уточняет пресс-служба УМВД в своем Телеграм-канале, агрессору 20 лет и он ранее не был судим. На фельдшера злоумышленник напал, когда другому мужчине в квартире оказывали медпомощь.

Состояние пострадавшего фельдшера врачи оценили как среднее – мужчина получил закрытую травму черепа и сотрясение головного мозга. Фельдшер-реаниматолог отказался от госпитализации.

Напомним, в начале декабря этого года также произошло пьяное нападение на сотрудницу скорой – 27-летнюю фельдшера в служебной машине ударил нетрезвый 46-летний пациент.

Случаем нападения тогда заинтересовались в Следкоме России – глава ведомства Александр Бастрыкин поручил квалифицировать нападение на фельдшера по статье «Побои».

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