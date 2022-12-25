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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 8:58

После аварии с самодельной аэролодкой под Энгельсом помощь врачей потребовалась 56-летнему мужчине и двум мальчикам-дошкольникам

Роман Хвалин
Фото: Облспас

Фото: Облспас

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о состоянии пяти человек, пострадавших в аварии с аэролодкой под Энгельсом. Как уточнил сегодня, 25 декабря, министр в своем Телеграм-канале, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла вчера, 24 декабря, около 17:30 на Волге рядом с селом Квасиновка. Когда самодельная аэролодка перевернулась, на судне находились пятеро человек, – их крики о помощи услышали очевидцы и обратились к спасателям. Сотрудники облспаса добрались до места происшествия на судне на воздушной подушке. Службой спасения на берег были доставлены и переданы медикам двое мужчин 53 и 56 лет, два шестилетних мальчика и 43-летняя женщина.

Фото: Облспас

Фото: Облспас

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