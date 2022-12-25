Роман Бусаргин назвал саратовских артистов-обладателей именных премий в 2023 году

Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал имена артистов, которые получат именные творческие стипендии в 2023 году. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, Бусаргин подписал документ, согласно которому именные творческие стипендии Губернатора Саратовской области получат 15 человек, ее сумма составит 18 тысяч рублей.

В списке артистов перечислены следующие имена: Анисимов Алексей, Аникина Дарья, Дьякова Кристина, Илларионов Антон, Ковешников Денис, Клинаева Вероника, Князюкова Татьяна, Корниец Максим, Кузнецов Денис, Овчинников Александр, Подгороднев Иван, Стрюк Александра, Седова Дарья,Суворова Анна и Умришова Екатерина.

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