Сегодня, 24 декабря, в Саратове выпадет небольшой снег, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется в районе нуля, однако по ощущениям она на пару градусов ниже. Небо затянуто плотными облаками, во второй половине дня город накроет туман. Ближе к вечеру выпадет небольшой снег. Слабый ветер дует с юга.

В Саратовской области облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. В регионе дует ветер южной четверти со скоростью 3 - 8 м/с, местами ожидаются порывы до 10-13 м/с.. Температура утром колеблется от +1 до -4, при прояснении -5... -10 градусов. Температура к вечеру будет в районе +2...-3 градусов. На улице будет туман, на дорогах местами гололедица.