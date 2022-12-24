В Марксе установят новый коллектор на водопроводе за счет резервного фонда Саратовской области

Штаб коммунальщиков, устраняющих последствия крупной аварии в Марксе / Романов ДН Z64

В городе Марксе Саратовской области установят новый напорный коллектор взамен обрушившегося. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Романов.

Напомним, авария на старом водоводе оставила без воды большую часть горожан. Подачу ресурса возобновили сегодня ночью, многие жители Маркса без водоснабжения оставались с начала недели. Романов рассказал, что сейчас бригады «Водоканала» и субподрядчиков проводят временную ветку трубопровода для откачки стоков, чтобы не допускать новых отключений.

– Вчера вечером в город доставили полиэтиленовый трубопровод высокой прочности, диаметром 300 миллиметров. Его уложат параллельно обрушенному участку напорного коллектора, без рытья котлована. Для рабочих организовано горячее питание в палатке установленной областной службой спасения. – написал Романов в своем Телеграм-канале.

Чиновник также отметил, что деньги на новый напорный коллектор будут выделены из резервного фонда области губернатором Бусаргиным, его установка начнется уже после выходных.

Как пояснили в райадминистрации, крупная авария на сетях произошла из-за обрушившегося участка напорного коллектора – он повредил участок водной сети, по которому стоки отводятся на очистные сооружения, в муниципальном районе был введен режим повышенной готовности. На место аварии, по поручению губернатора Романа Бусаргина, выехал зампред правительства Саратовской области Павел Мигачев.

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