Губернатор Саратовской области: в 2023 году предстоит переселить семь тысяч человек из ветхого жилья

В Саратовской области продолжается реализация программы расселения граждан из аварийного жилья, в наступающем году на деньги из федерального бюджета новое жилье получат семь тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Глава региона Роман Бусаргин провел совещание по реализации программы переселения жителей области из ветхого и аварийного жилья. Программа была запущена в прошлом году и стартовала 1 декабря. В настоящее время проходят конкурс на покупку квартир. Жилье, находящееся в аварийных домах, будет выкуплено, сейчас формируются необходимые договоры.

Губернатор добавил, что в облцентре и Энгельсе идет строительство новых домов специально для расселения в них горожан, живших ранее в аварийных домах. Всего же в программе задействованы 14 муниципалитетов, в ближайшем году власти планируют выдать новое жилье семи тысячам человек. На первом этапе программы расселят 202 дома.

Регион получил федеральную поддержку на реализацию проекта расселения жилья, эти средства уже доведены до Саратовской области. Бусаргин также сообщил, что из-за изменения процедуры софинансирования программы властям пришлось привлекать коммерческие кредиты, губернатор назвал это «достаточно сложными мерами», – тем не менее, такое решение одобрила облдума.

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