Власти Марксовского района Саратовской области рассказали о земляке, погибшем в боях за ЛНР в день своего 40-летия

Фото: Дмитрий Романов / Telegram
В ходе СВО на Донбассе погиб 40-летний житель Марксовского района Алексей Александров. Об этом сообщил глава района Дмитрий Романов на своей странице во «ВКонтакте».
Александров родился в Пермском крае 20 ноября 1982 года. Позже он переехал в село Баскатовка Марксовского района, окончил в нем профессиональное техучилище. Боец погиб в ЛНР, окрестностях Лисичанска, 20 ноября этого года.
Мужчина посмертно был награжден медалью за Отвагу. Глава Марксовского района выразил соболезнования родным и близким Алексея Александрова.
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