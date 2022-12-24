Власти Марксовского района Саратовской области рассказали о земляке, погибшем в боях за ЛНР в день своего 40-летия

Фото: Дмитрий Романов / Telegram

В ходе СВО на Донбассе погиб 40-летний житель Марксовского района Алексей Александров. Об этом сообщил глава района Дмитрий Романов на своей странице во «ВКонтакте».

Александров родился в Пермском крае 20 ноября 1982 года. Позже он переехал в село Баскатовка Марксовского района, окончил в нем профессиональное техучилище. Боец погиб в ЛНР, окрестностях Лисичанска, 20 ноября этого года.

Мужчина посмертно был награжден медалью за Отвагу. Глава Марксовского района выразил соболезнования родным и близким Алексея Александрова.

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