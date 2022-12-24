Сегодня, 24 декабря, в Саратове без отопления остались почти 70 домов, о чем сообщает ПАО «Т Плюс».

На время ремонта котельной по адресу: ул. Мира, 7б прекращена подача центрального отопления по адресам:

3-й Московский проезд 12, 12а, 14, 15, 16, 16а, 17, 19.

ул. Международная, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18;

ул. Международный проезд, 1, 3, 7, 9, 43;

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а,9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18;

ул. Одесская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 8, 10, 12, 12а, 14а, 24, 24а, 24б, 24в, 26;

Одесский переулок, 245.

Восстановить подачу отопления коммунальщики планируют к 17:00. Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73.

На время ремонта труб по адресу Чернышевского, 96 этот дом также остался без воды.