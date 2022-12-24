Саратовских автомобилистов предупредили о густом тумане на улицах

Туман на дороге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 24 декабря, саратовским автомобилистам следует опасаться густого тумана на улицах. Региональная Госавтоинспекция предупреждает о ситуации на дороге.

Во избежание ДТП в условиях тумана скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль в случае внезапного появления препятствия на своем пути.

- Протрите изнутри стекла. Проверьте исправность световых приборов. При обгоне и перестроении на трассе обязательно включайте указатели поворота, если нужно остановиться, по возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса, ни в коем случае не останавливайтесь сразу за поворотом, - предупреждает автоинспекция.

По данным мировой статистики, около 77 процентов аварий в тумане – это столкновение с впереди идущим автомобилем, потому что в тумане предметы представляются примерно в два раза удаленными, чем в действительности.

Туман изменяет окраску всех цветов предметов, кроме красного. Желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый — желтоватым.

В тумане следует ехать только при ближнем свете фар, потому что свет дальних, отражаясь в мельчайших водяных каплях, слепит водителя. Еще лучше использовать специальные противотуманные фары с низким и широким пучком света.