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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 5:57

За утро в Саратове сбили двух мужчин

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

За утро 23 декабря в Саратове сбили двух мужчин, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

В Ленинском районе авария произошла в 7.30 напротив дома 24/1 по улице Буровая. 58-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте и был сбит автомобилем Chery под управлением 70-летней женщины.

В Кировском районе в 6.30 внедорожник Skoda Kodiaq сбил 42-летнего мужчину. Авария произошла напротив дома 156 на улице Чапаева. За рулем автомобиля был 46-летний мужчина.

В результате ДТП оба пешехода были с травмами доставлены в больницу.