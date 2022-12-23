Депутат Саратовской облдумы призвал принимать больше действий для сохранения культурных объектов

Сегодня, 23 декабря, в Саратовской областной думе прошел комитет по образованию и культуре. На заседании внесли поправки в областной закон из-за изменений в сфере на федеральном уровне.

Депутат от ЛДПР Станислав Денисенко предложил парламентариям посетить этнографический музей, поскольку он находится «не в лучшем состоянии», а вокруг темы сохранения культурного наследия «больше разговоров, чем действий».

Парламентарии не поддержали инициативу.

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