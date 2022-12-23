Наталья Курмелева
Вчера вечером, 22 декабря, под колесами «Гранты» погибла замдиректора гимназии № 1 в Балашове.
Педагог Наталья Курмелева работала в гимназии №1 и была заместителем директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе начального образования.
Педагог трагически погибла вчера вечером. В 19.00 возле дома № 46 на улице Орджоникидзе «Лада Гранта» сбила 45-летнюю Наталью Александровну и 26-летнюю девушку. Педагог погибла на месте, а вторая пострадавшая была доставлена в больницу.
- О дате, времени и месте прощания сообщат дополнительно, — пишут коллеги погибшей соцсетях.
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