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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:07

Правительство Саратовской области планирует контролировать деятельность экскурсоводов

Роман Хвалин

Правительство региона наделят полномочиями по надзору за деятельностью экскурсоводов. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал на заседании комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодежи заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев

Также власти будут заниматься контролем гидов-переводчиков и гидов-проводников, включая индивидуальных предпринимателей и физлиц, использующих налоговый режим.

Чиновник сообщил, что мера необходима в связи с изменениями в федеральном законодательстве, также надзор поможет повысить уровень экскурсоводов и качества их услуг. В регионе около 300 экскурсоводов – отметил Сергеев.

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