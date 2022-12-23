Правительство Саратовской области планирует контролировать деятельность экскурсоводов

Правительство региона наделят полномочиями по надзору за деятельностью экскурсоводов. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал на заседании комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодежи заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев

Также власти будут заниматься контролем гидов-переводчиков и гидов-проводников, включая индивидуальных предпринимателей и физлиц, использующих налоговый режим.

Чиновник сообщил, что мера необходима в связи с изменениями в федеральном законодательстве, также надзор поможет повысить уровень экскурсоводов и качества их услуг. В регионе около 300 экскурсоводов – отметил Сергеев.

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