Дефицит бюджета в Саратове достиг 1,106 миллиарда рублей, о чем сообщили на очередном заседании Саратовской гордумы.

На зарплаты бюджетникам в соцсфере из областного бюджета было направлено около 239,8 миллиона рублей. 38,3 миллиона направлено на материальное оснащение учебных заведений.

1,8 миллиарда выделено на расселение аварийного жилья. 8,5 миллиона направлено на работу СГЭТ и другие выплаты.

Дефицит городского бюджета за 2022 год вырос с 1,035 до 1,106 миллиарда рублей. Такая динамика вызвана расходами на расселение аварийного жилья на выплату зарплат бюджетникам.

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