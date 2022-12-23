Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 11:46

Дефицит бюджета в Саратове достиг 1,106 миллиарда рублей

Наталия Калинина

Дефицит бюджета в Саратове достиг 1,106 миллиарда рублей, о чем сообщили на очередном заседании Саратовской гордумы.

На зарплаты бюджетникам в соцсфере из областного бюджета было направлено около 239,8 миллиона рублей. 38,3 миллиона направлено на материальное оснащение учебных заведений.

1,8 миллиарда выделено на расселение аварийного жилья. 8,5 миллиона направлено на работу СГЭТ и другие выплаты.

Дефицит городского бюджета за 2022 год вырос с 1,035 до 1,106 миллиарда рублей. Такая динамика вызвана расходами на расселение аварийного жилья на выплату зарплат бюджетникам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.