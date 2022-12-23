Детям участников СВО разрешили бесплатное посещение бассейна «Саратов», о чем сообщает глава городской администрации Лада Мокроусова.

Депутаты Саратовской городской Думы единогласно поддержали проект решения о бесплатном посещении бассейна «Саратов» для детей добровольцев и мобилизованных, направленных в зону СВО.

- Сегодня нужно сделать все, чтобы поддержать семьи наших военнослужащих, - заявила Лада Мокроусова.

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