Вячеслав Володин 23 декабря работает в Саратовской области

Вячеслав Володин

Сегодня, 23 декабря, Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.

Спикер ГД планирует встречи с жителями, посещение важных объектов в регионе.

Подробности визита Вячеслава Володина будут опубликованы в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

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