Вячеслав Володин 23 декабря работает в Саратовской области

Вячеслав Володин
Сегодня, 23 декабря, Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.
Спикер ГД планирует встречи с жителями, посещение важных объектов в регионе.
Подробности визита Вячеслава Володина будут опубликованы в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».
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