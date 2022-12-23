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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:31

Вячеслав Володин 23 декабря работает в Саратовской области

Наталия Калинина
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Сегодня, 23 декабря, Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.

Спикер ГД планирует встречи с жителями, посещение важных объектов в регионе.

Подробности визита Вячеслава Володина будут опубликованы в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

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